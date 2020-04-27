На Киевщине еще в одном общежитии зафиксировали вспышку COVID-19

Заболели коронавирусом шесть студентов и комендант общежития.

В Киевской области зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 20-ти этажное здание общежития, расположенное по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу.

По предварительным оценкам, сейчас там находятся 152 человека, в основном иностранные студенты. У 6 студентов выявлен коронавирус, также заболел комендант общежития.

"Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не имел. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц", - говорится в сообщении.

В общежитии ограничили доступ посторонних лиц, а также передвижение жителей здания между этажами. Кроме того, у жителей ежедневно будут проверять температуру тела.

Как отметили в Киевской ОГА, здание уже дезинфицировали и порекомендовали делать это каждый день. Также противоэпидемиологическому штабу Киево-Святошинской райгосадминистрации поручили установить на входе санитарно-карантинный пункт. Указанный общежитие признали изолятором.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирус обнаружили у жителей общежития в Вишневом Киевской области. Также вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в двух общежитиях в селе Петропавловское Бориспольского района и в Гостомеле.