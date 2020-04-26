Сотрудник Хмельницкой АЭС заразился коронавирусом

Контактных лиц больного отправили в самоизоляцию.

У сотрудника Хмельницкой АЭС 25 апреля подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Сейчас он изолирован в инфекционном отделении больницы города Нетешин.

Как сообщается на сайте АЭС, Хмельницким областным лабораторным центром методом ПЦР подтверждено заболевание COVID-19 у двух пациентов инфекционного отделения СМСЧ Нетешина. Один из больных с коронавирусом – работник АЭС.

Отмечается, что работник, после выхода из очередного отпуска, исполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года. В соответствии с пояснениями больного, 18 апреля 2020 года он находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в больнице.

В связи с этим на предприятии решили принять ряд мер: выполнить внеочередную дезинфекцию мест нахождения работника за время пребывания на работе; вывести в режим самоизоляции контактных лиц, которые находились рядом с больным, а также провести тестирование на COVID-19 у изолированного оперативного персонала ОП ХАЭС и работников, которые постоянно контактировали с данным персоналом.

По состоянию на 25 апреля 2020 года всего по Хмельницкой АЭС находятся на больничных 9 работников.

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