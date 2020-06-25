Премьер анонсировал развертывание больниц "второй волны" для инфицированных COVID-19

Шмыгаль очередной раз подчеркнул, что среди основных причин "антирекордов" – несоблюдение людьми карантина.

В Украине разворачивают больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

Об этом в Telegram сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости», – написал он.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 25 июня (онлайн)

Шмыгаль очередной раз подчеркнул, что среди основных причин "антирекордов" – несоблюдение людьми карантина и несостоятельность местной власти эти ограничения усиливать.

«Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть добросовестными и с ответственностью относиться к простым правилам», – написал он.

Напомним, 25 июня в Украине был установлен новый антирекорд - за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 40 008 человек, из них 17 758 выздоровели, летальных исходов - 1067.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram