В украинском войске уже 57 подтвержденных инфицированных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 57 случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 25 апреля в Вооруженных силах Украины подтверждено 57 больных на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

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На изоляции, (в том числе самоизоляции), находится 328 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 33 человека.

По данным командования, за минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Указывается, что четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения: ВМКЦ Центрального региона. Винница - один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - двое военнослужащих, Надворнянская центральная больница - один работник ВСУ, а двое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы во Львовской и Ивано-Франковской областях.

«Состояние здоровья пациентов-военнослужащих удовлетворительное, работник ВСУ находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение», - добавили в командовании.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.