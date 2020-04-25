В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество больных – Степанов

За минувшие сутки на COVID-19 заболели 478 человек, из них 42 детей и 116 медработников.

В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество больных - 181 пациент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За минувшие сутки заболели 478 человек, из них 42 детей и 116 медработников. Были госпитализированы 138 человек, зафиксировано 8 летальных случаев. При этом, очень хорошая новость, 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, за который я, в первую очередь, хочу поблагодарить наших медицинских работников", - подчеркнул Степанов.

По его словам, из 8 тыс. 125 больных COVID-19 545 - дети и 1 тыс. 574 - медработника, выздоровели - 782 человека, а умер - 201.

Министр также отметил, что за сутки лаборатории провели рекордное количество ПЦР-исследований - 5 тыс. 825, из которых больных с пневмонией 967 человек, а всего было проведено 7 тыс. 850 тестов больным пневмонией.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.