В Киевской области уже 1,3 тысячи больных COVID-19, из них более 240 медиков
В Киевской области с начала пандемии COVID-19 заболели 1 тыс. 375 человек, из которых 114 детей и 243 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации со ссылкой на данные областного лабораторного центра.
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Так, по состоянию на 10.00 23 мая в области официально подтверждено 1 тыс. 375 случаев заболевания коронавирусом, среди больных 114 детей и 243 медицинских работника.
Больше всего лабораторно подтвержденных случаев зарегистрировано в Киево-Святошинском - 388 и в Обуховском районах - 224.
На стационарном лечении находятся 214 пациентов, лечатся дома на самоизоляции - 1 тыс. 161 человек.
За период пандемии в области выздоровели 275 человек, в том числе 23 ребенка, а умерли 30 человек.
За прошедшие сутки в области зафиксирован 31 новый случай заболевания COVID-19.
С 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 тыс. 95 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 61 сообщение о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 6 тыс. 287 контактными лицами.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 432 новых. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.
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