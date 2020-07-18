В Украине коронавирус обнаружили еще у 847 человек

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 21 человек.

В Украине 17 июля выявлено 847 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте такжеНовая система адаптивного карантина поделит страну на зоны - Ляшко

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 58 тыс. 111 случаев COVID-19, в том числе 847 новых за минувшие сутки.

В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 тыс. 477 человек, в том числе 21 человек - за минувшие сутки.

На сегодня выздоровели 30 тыс. 525 человек. За минувшие сутки - 756.

На настоящее время в Украине болеют 26 тыс. 109 человек. За последние сутки количество больных увеличилось на 70 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире уже подтвердили 14 106 753 инфицирования COVID-19 с начала пандемии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram