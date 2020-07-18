Степанов назвал регионы-антирекордсмены по количеству новых случаев заражения COVID-19

Во Львовской области вчера было обнаружено 137 инфицированных новым коронавирусом, в Киеве - 108, на Закарпатье - 89.

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено во Львовской и Закарпатской областях и в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 137, в Закарпатской области - 89 и в городе Киев - 108" - сказал Степанов.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook, сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область - 2271 случай; Волынская область - 3219 случаев; Днепропетровская область - 1183 случаи; Донецкая область - 791 случай; Житомирская область - 1584 случаи; Закарпатская область - 4318 случаев; Запорожская область - 665 случаев; Ивано-Франковская область - 3385 случаев; Кировоградская область - 677 случаев и город Киев — 6797 случаев.

Также Киевская область — 3229 случаев; Львовская область — 7891 случай; Луганская область — 105 случаев; Николаевская область — 510 случаев; Одесская область — 2492 случаи; Полтавская область — 348 случаев; Ривненская область — 5015 случаев; Сумская область — 355 случаев; Тернопольская область — 2394 случаи; Харьковская область — 2971 случай; Херсонская область — 209 случаев; Хмельницкая область — 963 случаи; Черновицкая область — 5289 случаев; Черкасская область — 818 случаев, а также Черниговская область — 632 случаи.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 июля в Украине зарегистрировано 58 тыс. 111 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 477 летальных, 30 тыс. 525 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 847 новых случаев.

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