Немчинов говорит, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Министерство здравоохранения уже не разделяет больницы на первую и вторую волны. Сейчас все больницы готовятся к приему больных с COVID-19.

Об этом Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина.

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По его словам, цель - предотвратить локдаун медицинской системы, когда не будет уже никаких мест в больницах. Немчинов говорит, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений.

"Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны, все больницы готовятся к приему больных с COVID-19", - сказал он.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. В среднем по стране заполнены 63,8% таких кроватей.

Ранее не раз отмечалось, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом за сутки.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11968 новых случаев коронавируса.

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Автор: УНИАН