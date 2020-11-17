Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Министерство здравоохранения уже не разделяет больницы на первую и вторую волны. Сейчас все больницы готовятся к приему больных с COVID-19.
Об этом Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина.
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По его словам, цель - предотвратить локдаун медицинской системы, когда не будет уже никаких мест в больницах. Немчинов говорит, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений.
"Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны, все больницы готовятся к приему больных с COVID-19", - сказал он.
Коронавирус в Украине: что известно
В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. В среднем по стране заполнены 63,8% таких кроватей.
Ранее не раз отмечалось, что медицинская система Украины способна выдержать 15-20 тысяч случаев заражений коронавирусом за сутки.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 11968 новых случаев коронавируса.
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