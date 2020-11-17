Так, общее число инфицированных коронавирусом в Украине поднялось до 557 657.

По состоянию на утро 17 ноября в Украине обнаружили 11968 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Госпитализированы 1610 человек; летальных случаев - 159, а выздоровевших - 6 786.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших за все время пандемии и занимает второе место. 14 ноября был зафиксирован антирекорд по количеству случаев заражения, за сутки заболело 12524 человека.

За вчера сделали 67127 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 37770, методом ИФА - 29357).

За все время пандемии в Украине заболело - 557657 человек; выздоровели - 250983; летальных случаев - 9 856; проведено ПЦР-тестирований - 3979421.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко