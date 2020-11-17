По количеству новых случаев коронавирус Украина среди других государств оказалась на 12 месте. Вместе с тем Франция – на 13.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
В воскресенье, 15 ноября, коронавирус обнаружили у 9832 украинцев. Во Франции подтвердили почти на 400 случаев меньше. Однако число жертв болезни за это время существенно отличается: 94 смерти в Украине и 506 во Франции.
Вместе с тем во Франции в последнее время наблюдался резкий всплеск заболеваемости COVID-19. На вечер 16 ноября в больницах находились 33 497 больных с коронавирусом - больше всего с начала эпидемии. Из них за последние сутки госпитализировали 416, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
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В больницах умерли за сутки 508 человек, увеличив количество погибших с начала эпидемии до 45 054.
Если в эти сутки количество новых больных будет более 9 тысяч, сегодня страна пересечет отметку в 2 миллиона заражений коронавирусом с начала эпидемии - на 16 ноября количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 1 991 233.
В то же время количество больных за последние сутки в разы ниже, чем большинство показателей за последнее время - за последние 24 часа сообщили лишь о 9406 новых больных. Для сравнения, накануне сообщили о 27 228 новых больных.
Стоит учитывать влияние выходных: в субботу и воскресенье делают значительно меньше тестов, что "уменьшает" статистику в начале недели. Но все равно количество заражений в понедельник 16 ноября было ниже, чем последние 4 недели.
В Украине же по состоянию на утро 17 ноября выявили 11968 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы 1610 человек; летальных случаев - 159, а выздоровевших - 6786.
За все время пандемии в Украине заболело - 557657 лиц; выздоровел - 250983 лица; летальных случаев - 9856.
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