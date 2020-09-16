За последние сутки выявили почти три тысячи новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине стремительно растет количество больных с коронавирусом - за последние сутки обнаружили почти три тысячи новых случаев. С понедельника в Киеве начали действовать ограничения «оранжевой» зоны адаптивного карантина.

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Коронавирус в мире – статистика

За прошедшие сутки во всем мире выявлено 289 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 6 297 летальных случаев.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29 479 686 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 933 542 человек. Между тем, выздороветь удалось 19 995 990 пациентам.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 604 355). На втором месте Индия – 4 930 236, на третьем - Бразилия (4 382 263), на четвертом - Россия (1 069 873), пятое место у Перу (733 860).

Украина находится на 24 месте (163 678), между Израилем и Канадой.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

На утро 16 сентября в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 162 тыс. за сутки обнаружили 2 958 новых больных.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 162 тыс. 660 случаев COVID-19, в том числе 2 тыс. 958 новых - за минувшие сутки.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 340 человек, в том числе 76 человек - за минувшие сутки.

На сегодня выздоровели 72 тыс. 324 человека. За минувшие сутки – 1 тыс. 514. Сейчас в Украине болеют 86 тыс. 996 человек.

Когда появится вакцина от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится в 2021 году. Об этом он заявил во время переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в США может быть готова в течение нескольких недель.

Коронавирус у паломников в Умани

В Умани среди почти 400 протестированных паломников, 10 получили положительный тест на коронавирус. При повторном тестировании четверо из них получили отрицательный результат.

На сегодня, по информации Министерства внутренних дел и Миграционной службы, на территории города находится 2,5 тыс. паломников-хасидов.

Повторное заражение COVID-19

В Ровенской области местная жительница, которая в июне переболела коронавирусом, заразилась повторно. В конце августа эта же пациентка пожаловалась на плохое самочувствие, ее повторно госпитализировали.

Последствия коронавируса

По данным нового исследования американских ученых, после выздоровления от COVID-19 стоит проверить сердце на наличие воспалений. Особенно важно это для людей, занимающихся спортом.

Измерение температуры не помогает

Как пишет New York Times, практика мерить температуру стала нормой этикета во многих общественных местах, хотя эксперты говорят, что пользы от этого мало. Скрининг на практике не помогает отсеять носителей коронавируса.

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Автор: Дмитрий Захаров