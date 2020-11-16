На 16 ноября подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Киеве уже 51 499.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь выявили еще у 879 человек, 11 заболевших скончались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, как правило, выявляют меньше инфицированных, поскольку работают не все лаборатории. Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столицы 976 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 51 тысяча 499", - отметил он.

Среди выявленных за прошедшие сутки больных: 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от 9 месяцев до 17 лет, а также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от 3 до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки восемь киевлян. Всего коронавирус преодолели 18 тысяч 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев - в Подольском и Соломенском районах.

Заполненность коек в больницах Киева

В Киеве заполненность коек в медицинских учреждениях, организованных для приема больных COVID-19, составляет около 53%.

"С ростом количества больных, соответственно, увеличивается и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2062 больных COVID-19. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 683 пациента. Кислородную поддержку получают 895 человек, под аппаратами ИВЛ - 31 больной", - сообщил Кличко.

Как заявил мэр, всего в столице на сегодня подготовлено более 4,5 тыс. коек для приема таких больных в 26 коммунальных медучреждениях.

«Заполненность коек в столице - более 53%», - сказал Кличко.

По его словам, для подачи кислорода оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях, в наличии около 460 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Концентраторов кислорода - более 160. И в ближайшее время закупим еще 130», - добавил Кличко.

По его информации, в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем поставки кислорода, что позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.

Коронавирус в Украине и Киеве: что стоит знать

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Автор: Инна Андалицкая