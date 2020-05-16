В Госпогранслужбе уже свыше 30 инфицированных COVID-19
С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 сотрудника Государственной пограничной службы.
Как сообщает Госпогранслужба, в частности, вчера по результатам проведенных ПЦР-тестов подтверждено заболевание трех сотрудников ГПСУ в Киеве и один в Черновицкой области. Все они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.
Читайте такжеЗа сутки - более 500 больных: в Украине увеличилось число инфицированных COVID-19 (карта)
Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые болели COVID-19, выздоровели 10, еще 22 лечатся.
Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.
Как сообщал УНИАН, в Украине уже зарегистрировано 17 тысяч 858 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4 тысячи 906 человек, и 497 умерли.