В Госпогранслужбе уже свыше 30 инфицированных COVID-19

Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 сотрудника Государственной пограничной службы.

Как сообщает Госпогранслужба, в частности, вчера по результатам проведенных ПЦР-тестов подтверждено заболевание трех сотрудников ГПСУ в Киеве и один в Черновицкой области. Все они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства.

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Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые болели COVID-19, выздоровели 10, еще 22 лечатся.

Под контролем медиков сейчас находятся около 250 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а также некоторые изолированы в подразделениях и обсерваторах.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже зарегистрировано 17 тысяч 858 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 4 тысячи 906 человек, и 497 умерли.