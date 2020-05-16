За сутки - более 500 больных: в Украине увеличилось число инфицированных COVID-19 (карта)

Больше всего случаев зарегистрировали в Черновицкой области и Киеве.

В Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 700; Волынская область — 599; Днепропетровская область — 806; Донецкая область — 121; Житомирская область — 540; Закарпатская область — 858; Запорожская область — 365; Ивано-Франковская область — 1200; Кировоградская область — 441; г. Киев — 2221; Киевская область — 1143; Львовская область — 969; Луганская область — 42; Николаевская область — 236; Одесская область — 734; Полтавская область — 263; Ривненская область — 1104; Сумская область — 161; Тернопольская область — 1065; Харьковская область — 773; Херсонская область — 167; Хмельницкая область — 235; Черновицкая область — 2647; Черкасская область — 363; Черниговская область — 105.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.