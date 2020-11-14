Всего с начала пандемии в Киеве зарегистрировано более 49,6 тысячи случаев коронавирусной болезни.

В Киеве с начала пандемии зарегистрировано более 49,6 тысячи случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки COVID-19 в столице заболели 1053 человека, 12 - умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки в Киеве еще 1053 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 49699», - написал он.

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Вчера заболели: 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. Заболели также 39 медиков.

В больницы госпитализировали 73 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18702 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе – 170, в Деснянском — 133 и в Днепровском районе – 122 случая.

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Автор: Виктория Токарева