COVID-19 в Вооруженных силах: выздоровели уже более 60 человек
10:04, 14 мая 2020Страна
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За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19.
REUTERS
По состоянию на 7:00 утра 14 мая в ВСУ 48 человек болеет COVID-19. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и есть два летальных случая.
Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.
На изоляции (в том числе самоизоляция) – 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 21 человек.
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За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19.
В учреждениях здравоохранения лечатся два человека. Шесть человек (Черновицкая область – 1 военнослужащий, Хмельницкая область – 1 работник ВСУ, Винницкая область – 1 работник ВСУ, Харьковская область – 1 военнослужащий, Киевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.
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