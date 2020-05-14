COVID-19 в Вооруженных силах: выздоровели уже более 60 человек

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 7:00 утра 14 мая в ВСУ 48 человек болеет COVID-19. Всего за время пандемии выздоровел 61 человек и есть два летальных случая.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) – 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 21 человек.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 14 мая

За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев COVID-19.

В учреждениях здравоохранения лечатся два человека. Шесть человек (Черновицкая область – 1 военнослужащий, Хмельницкая область – 1 работник ВСУ, Винницкая область – 1 работник ВСУ, Харьковская область – 1 военнослужащий, Киевская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

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