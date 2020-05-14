В селе на Прикарпатье произошла вспышка COVID-19 – все из-за гулянки

Специалисты уже установили круг контактных лиц, среди которых оказались и жители других населенных пунктов

В селе Княжолука Ивано-Франковской области случилась вспышка COVID-19 после гулянки, на которую пригласили инфицированного.

Об этом сообщает местное издание Курс со ссылкой на заявление главного санврача области Руслана Савчука.

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«Несмотря на карантинные ограничения, определенное лицо решило провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный зараженный посетитель. Ну и оттуда пошел такой всплеск. Я не буду озвучивать фамилии этих лиц для защиты персональных данных», – сказал он.

Специалисты уже установили круг контактных лиц, среди которых оказались и жители других населенных пунктов. Сейчас они лечатся в местной больнице с подтвержденным COVID-19.

О вспышке коронавируса в селе местным СМИ стало известно 9 мая. Тогда с подозрением на COVID-19 в больницы отправили 12 человек, в четырех диагноз подтвердили.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новые случаи.