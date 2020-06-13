В Киеве медики обнаружили COVID-19 уже у 72 человек, двое умерли

На сегодняшний день в столице уже зарегистрировано 3 тыс. 838 подтвержденных случаев COVID-19.

В Киеве за прошедшие сутки инфицирование коронавирусом выявлено еще у 72 человек, среди которых двое медиков, двое больных умерли.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Заболели в том числе и двое медиков", - написал Кличко.

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Он отметил, что среди больных 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

В частности, наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 16, в Днепровском - 9, в Голосеевском районе - 8 случаев.

Кроме того, за сутки выздоровели 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1164 жителя столицы.

Мэр добавил, что в больницы госпитализировали 21 пациента, тогда как остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 утра по киевскому времени в мире уже 7 650 696 больных COVID-19 с начала пандемии.

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