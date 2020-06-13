Коронавирус в Украине: впервые с начала пандемии за сутки COVID-19 подтвердили у более 700 человек

Всего с начала эпидемии в стране заболели 30 тыс. 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

В Украине третий день подряд фиксируется высокий уровень инфицирования коронавирусом, за сутки - 753 новых случая, умерли 10 человек, 409 выздоровели.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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В частности, больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области - 132, в Закарпатской области - 77 и в Киеве - 72.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Украина установила суточный «антирекорд» по количеству лиц, у которых выявлен коронавирус, - 689.

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