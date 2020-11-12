На сегодня в столице зарегистрировано более 47,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

В Киеве за минувшие сутки выявлен еще 931 больной COVID-19, 11 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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«Вирус в столице не отступает. За минувшие сутки в Киеве выявлен 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 47 тыс. 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Вчера заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы за минувшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 тыс. 979 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и в Шевченковском районах - 133.

"Заботьтесь о своем здоровье! Если испытываете первые симптомы заболевания, обращайтесь к семейному врачу. Если контактировали с теми, у кого обнаружили коронавирус, придерживайтесь самоизоляции. Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни! Берегите себя!"- подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в Украине было обнаружено 11 057 новых случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 500 865 человек, умерли 9 145, выздоровели 227 694.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: Инна Андалицкая