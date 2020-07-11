Коронавирус в Украине подтвердили еще у 800 человек

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 861 человек, умерли - 27.

В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек, всего коронавирус выявили у 52 тысяч 843 украинцев.

Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве - 125, во Львовской области - 119 и на Волыни - 108.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 861 человек, умерли - 27.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 52 тысячи 843 больных COVID-19, из которых 1372 человека умерли и 25 тысяч 661 - выздоровел.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 по Киеву в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 12 498 467 человек. Украина в общем списке находится между Кувейтом (53 580) и Филиппинами (52 914).

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