Так, всего в нашей стране официально подтверждено почти 480 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на 10 ноября зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса за сутки. Из них 410 детей и 445 медработников. В больницы госпитализировали 1 252 больных.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Вчера, 9 ноября, Минздрав отчитывался о 8687 новых случаях.

За сутки проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+747), Житомирской (+646), Киевской (+628), Одесской (+608) и Запорожской (+588) областях.

С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерли - 8 756 (+191) человек, выздоровели - 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.

Напомним, вчера коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского. Его состояние стабильное, он проходит лечение на самоизоляции.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко