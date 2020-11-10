В Украине по состоянию на 10 ноября зафиксировали 10 842 новых случаев коронавируса за сутки. Из них 410 детей и 445 медработников. В больницы госпитализировали 1 252 больных.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Это новый антирекорд. Предыдущий рекорд был установлен 7 ноября. Тогда COVID-19 обнаружили у 10 746 человек.
Вчера, 9 ноября, Минздрав отчитывался о 8687 новых случаях.
За сутки проведено 68 962 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+747), Житомирской (+646), Киевской (+628), Одесской (+608) и Запорожской (+588) областях.
С начала пандемии в Украине заразились уже 479 197 человек. Умерло - 8 756 (+191) человек, выздоровели - 214 657 (+5 514). Активными больными остаются 264 540 пациентов.
Напомним, вчера коронавирус подтвердили у президента Владимира Зеленского. Его состояние стабильное, он проходит лечение на самоизоляции.
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