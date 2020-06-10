В оккупированном Крыму растет количество инфицированных COVID-19

В результате осложнений COVID-19 на оккупированном полуострове скончались 18 человек.

В оккупированном Крыму выявлено 635 случаев COVID-19, из которых 177 - в Севастополе.

Как сообщается на странице общественной организации "Крымская правозащитная группа" в Facebook, на полуострове за минувшие сутки выявили еще один случай коронавирусной инфекции – в оккупированном Симферополе.

Также умерла одна пациентка с COVID-19, которая находилась в реанимации в Симферопольской городской больнице №7. У женщины была двухсторонняя пневмония с тяжелым течением и обострением хронических заболеваний.

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Кроме того, еще семь человек находятся в тяжелом состоянии, а семь – в реанимации.

По данным замглавы подконтрольного России "Минздрава" Крыма Антона Лясковского, под медицинским наблюдением находятся 2 тыс. 881 человек, 945 – изолированы в обсерваторы.

Отмечается, что в Севастополе по состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Всего в Крыму зарегистрировано 635 случаев новой коронавирусной инфекции, из которых в Севастополе - 177 человек. В результате осложнений COVID-19 скончались 18 человек.

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