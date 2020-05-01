Во Львовской области на карантин закрыли уже второе село

В селе провели 160 экспресс-тестов на определение коронавируса.

Село Задворье на Львовщине закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса среди тамошних жителей.

Об этом говорится в распоряжении районных чиновников от 30 апреля.

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Специалисты дезинфицируют места массового скопления людей, разъясняют работу с контактными лицами. Граждан настоятельно просят оставаться по домам.

В Задворье провели 160 экспресс-тестов на определение коронавируса.

В районе зафиксировали всего три случая инфицирования COVID-19. Домой из-за границы туда вернулось более полтысячи местных жителей.

На днях на карантин в области закрыли село Давидов. Коронавирус обнаружили у 20 жителей села. По подсчетам медиков, с больными контактировало еще полторы сотни селян. Одна из зараженных – семейный врач, которая успела принять многих пациентов.

Также известно, что инфицированные между собой не связаны, так что источников заражения может быть несколько.