В Одесской области коронавирусом заразились еще 19 человек, среди которых медики и пограничник

Всего, по состоянию на утро 1 мая, по Одесскому региону подтверждено 296 случаев COVID-19.

В Одесской области коронавирусом инфицированы еще 19 человек, в числе которых медики и пограничник.

Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, за минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 19 пациентов.

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В частности, заболели 5 жителей приграничного села Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области, в их числе - пограничник.

«Состояние мужчины удовлетворительное, он находится на амбулаторном лечении», - заявил Куцый.

Также заболели 8 жителей Одессы, из которых двое - медики, которые лечатся амбулаторно. Зафиксированы два случая в городе Балта, по одному - в городе Беляевка, селе Нерубайское, поселке Великодолинское Овидиопольского района и селе Слободка Кодымского района.

Всего, по состоянию на утро 1 мая, по Одесскому региону подтверждено 296 случаев COVID-19.