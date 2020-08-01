В Минздраве объяснили, когда следует ждать наибольшего распространения COVID-19 в Украине

Эпидсезон гриппа и ОРВИ в Украине длится с октября по май.

Наибольшего распространения COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, который в Украине проходит с октября по май.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, на сегодняшний день Украина - на 34-м месте в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев COVID-19 (на 8-м в Европе), на 38-м - по смертности от коронавирусной болезни (на 15-м в Европе) и на 86-м - по количеству случаев заболевания на 1 млн населения (на 37-м в Европе).

Ляшко также отметил, что наибольшего распространения COVID-19 следует ожидать во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, который в Украине длится с октября по май.

"Поэтому нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и коронавирусная болезнь", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 71 тыс. 056 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 172.

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