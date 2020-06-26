Степанов не определился с кандидатурой на должность председателя НСЗУ

22 мая правительство объявило новый конкурс. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не определился с кандидатурой на пост пред седателя Национальной службы здоровья Украины по результатам проведенного отбора, таким образом, может быть объявлен дополнительный отбор.

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Telegram.

«На сегодняшний день мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что кандидатура на должность председателя НСЗУ не определена. Есть большая вероятность того, что будет объявлен дополнительный отбор, соответственно, после этого будет определен победитель», - сообщил Степанов.

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Как сообщал УНИАН, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы.

С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабре 2019 года временно исполнять обязанности председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности председателя НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года.

20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

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