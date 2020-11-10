Педиатр развеял миф о том, что антибиотики при вирусной пневмонии назначаются для борьбы с осложнениями.

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский развеял несколько популярных мифов о пневмонии и способах ее лечения, в частности, антибиотиками.

Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

Врач подчеркнул, что воспаление легких может иметь вирусную или бактериальную природу. А антибиотики используются только для лечения бактериальной пневмонии, против вирусной они бесполезны.

Читайте такжеКомаровский рассказал, почему после ОРЗ у детей насморк долго не проходит

Так, Комаровский развеял миф о том, что антибиотики при вирусной пневмонии назначаются для борьбы с осложнениями: от таких препаратов при вирусном воспалении легких только становится хуже.

"Профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость. Это не работает. По некоторым данным, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях в 6−9 раз увеличивает вероятность развития пневмонии бактериальной. То есть вероятность осложнений", - подчеркнул педиатр.

Доктор добавил, что при нормальном самочувствии пациента, отсутствии температуры и дефицита кислорода, почти любое лечение при пневмонии, кроме жаропонижающих средств, ухудшает перспективы выздоровления.

"Если не доказана бактериальная инфекция, бактериальное осложнение, антибиотики просто противопоказаны на любом этапе, хоть в больнице, хоть дома", - подчеркнул Комаровский.

"Ребята, прошу вас, никогда не выпрашивайте антибиотики при коронавирусной инфекции, это последнее, чем лечится эта инфекция", - подытожил врач.

Что Комаровский заявлял о коронавирусе

Ранее доктор Комаровский заявлял, что меры по сдерживанию коронавируса, которые применяются в большинстве украинских школ, лишены логики и здравого смысла, поскольку основаны на распространенных предубеждениях.

Также Комаровский назвал "диагностический" симптом коронавирусной болезни COVID-19 и напомнил свой простой способ определения болезни.

Кроме того, педиатр объяснил, почему люди теряют обоняние при коронавирусе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко