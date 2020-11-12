Эта особенность "ставит крест на попытках изолировать больных и так далее".

Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о неожиданной особенности коронавируса.

Читайте такжеСемейный врач рассказал, в каких случаях нужно делать КТ легких при коронавирусеСоответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

По словам врача, коронавирус обладает уникальной особенностью, которая «ставит огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее».

«Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду – это двое суток до появления первых симптомов болезни», - заявил он.

Комаровский добавил, что человек, который сильнее всего распространяет вирус, выглядит здоровым.

Что Комаровский заявлял о коронавирусе

Ранее доктор Комаровский заявлял, что меры по сдерживанию коронавируса, которые применяются в большинстве украинских школ, лишены логики и здравого смысла, поскольку основаны на распространенных предубеждениях.

Также Комаровский назвал «диагностический» симптом коронавирусной болезни COVID-19 и напомнил свой простой способ определения болезни.

Кроме того, педиатр объяснил, почему люди теряют обоняние при коронавирусе.

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Автор: УНИАН