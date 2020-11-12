Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о неожиданной особенности коронавируса.
Читайте такжеСемейный врач рассказал, в каких случаях нужно делать КТ легких при коронавирусеСоответствующее видео появилось на его YouTube-канале.
По словам врача, коронавирус обладает уникальной особенностью, которая «ставит огромный жирный крестик на наших попытках изолировать больных и так далее».
«Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду – это двое суток до появления первых симптомов болезни», - заявил он.
Комаровский добавил, что человек, который сильнее всего распространяет вирус, выглядит здоровым.
Что Комаровский заявлял о коронавирусе
- Ранее доктор Комаровский заявлял, что меры по сдерживанию коронавируса, которые применяются в большинстве украинских школ, лишены логики и здравого смысла, поскольку основаны на распространенных предубеждениях.
- Также Комаровский назвал «диагностический» симптом коронавирусной болезни COVID-19 и напомнил свой простой способ определения болезни.
- Кроме того, педиатр объяснил, почему люди теряют обоняние при коронавирусе.
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