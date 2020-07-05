"Средневековый подход": в Минздраве развеяли популярный миф о коронавирусе

По словам санврача, коллективный иммунитет появится после разработки вакцины.

О коллективном иммунитете к коронавирусу, который будто бы может остановить эпидемию, можно будет говорить только после появления вакцины.

Читайте такжеВ Украине за сутки зафиксировали два десятка новых смертей от COVID-19Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает «Украина 24».

«Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина, и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и когда протестируется не менее 90%. Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены», – заявил Ляшко.

Ранее УНИАН сообщал, что Киев и еще восемь областей Украины не отвечают требованиям для ослабления карантина.

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