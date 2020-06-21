Количество жертв коронавируса в Украине перевалило за отметку в тысячу человек

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в городе Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской и Киевской области.

По состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердились 735 новых случаев. 8 пациентов за сутки скончались, всего зафиксировано 1002 летальных случая.

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Как свидетельствуют данные СНБО, за сутки 103 человека выздоровели. Всего с начала эпидемии в Украине выздоровели 16 509 больных. 79 075 человек – под подозрением на инфекцию.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в городе Киеве (4325), Черновицкой (4324), Львовской (3780), Ровенской (2872) и Киевской области (2208).

Ранее врач оценила способность украинской медицины справляться с COVID-19.

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