Количество инфицированных коронавирусом в Украине приближается к 11 тысячам

За сутки в стране зафиксировано 455 новых случаев заражения.

В Украине зафиксировано 10861 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальные, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 425 случаев;

Волынская область — 307 случаев;

Днепропетровская область — 364 случая;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 390 случаев;

Закарпатская область — 432 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 899 случаев;

Кировоградская область — 392 случая;

г. Киев — 1453 случая;

Киевская область — 694 случая;

Львовская область — 454 случа;

Луганская область — 35 случаев;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 296 случаев;

Полтавская область — 211 случаев;

Ровенская область — 658 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 793 случая;

Харьковская область — 274 случая;

Херсонская область — 120 случаев;

Хмельницкая область — 92 случая;

Черновицкая область — 1667 случаев;

Черкасская область — 296 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 года в Центр поступило 1254 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.