Количество инфицированных коронавирусом в Украине приближается к 11 тысячам
В Украине зафиксировано 10861 случай коронавирусной болезни COVID-19.
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальные, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 425 случаев;
Волынская область — 307 случаев;
Днепропетровская область — 364 случая;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область — 390 случаев;
Закарпатская область — 432 случая;
Запорожская область — 260 случаев;
Ивано-Франковская область — 899 случаев;
Кировоградская область — 392 случая;
г. Киев — 1453 случая;
Киевская область — 694 случая;
Львовская область — 454 случа;
Луганская область — 35 случаев;
Николаевская область — 126 случаев;
Одесская область — 296 случаев;
Полтавская область — 211 случаев;
Ровенская область — 658 случаев;
Сумская область — 103 случая;
Тернопольская область — 793 случая;
Харьковская область — 274 случая;
Херсонская область — 120 случаев;
Хмельницкая область — 92 случая;
Черновицкая область — 1667 случаев;
Черкасская область — 296 случаев;
Черниговская область — 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 года в Центр поступило 1254 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.
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