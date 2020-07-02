Число инфицированных коронавирусом в Украине может превышать миллион человек - врач

По словам медика, в контексте статистики COVID-19 следует различать количество инфицированных и количество тех, кто заболел.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине может превышать миллион человек. При этом у многих из них может быть иммунитет.

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Такое мнение "Обозревателю" высказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Я не удивлюсь, если их в Украине миллион и даже больше – тех, кто инфицировался и имеет иммунитет", – сказал он.

По словам медика, в контексте статистики COVID-19 следует различать количество инфицированных и количество тех, кто заболел. Он пояснил, что бессимптомное течение коронавируса фактически можно назвать инфицированием. "Человек инфицировался, у нее выработался иммунный ответ, но он может не иметь совершенно никаких симптомов и чувствовать себя вполне нормально", – сказал Жигарев.

По его словам, определить количество лиц этой категории трудно, поскольку они не обращаются за медицинской помощью. В то же время статистика больных в целом соответствует действительности. "Практически все больные нам известны, потому что понятно: если у человека есть симптомы, так или иначе обращается к врачу и подпадает под эту статистику", – пояснил врач.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве отметили, что постоянно увеличивают количество тестирований на коронавирус.

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