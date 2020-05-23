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Количество больных COVID-19 в армии возросло до 50 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев

11:58, 23 мая 2020
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За минувшие сутки в армии зарегистрированы 6 новых случаев COVID-19 / фото facebook.com/president.gov.ua/

Об этом командование Медицинских Сил Вооруженных Сил Украины сообщает в Facebook.

"По состоянию на 07.00 23 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 50 человек. Всего за время пандемии выздоровели 89 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания - заболели трое военнослужащих из Ривненской области и по одному из Закарпатской, Волынской и Черновицкой.

"Все они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - уточнили в командовании Медицинских сил.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 255 человек, у 23 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

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