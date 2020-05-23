В Вооруженных силах Украины с начала пандемии после COVID-19 выписали 89 человек, двое погибли.

Количество больных COVID-19 в армии возросло до 50 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев.

Об этом командование Медицинских Сил Вооруженных Сил Украины сообщает в Facebook.

"По состоянию на 07.00 23 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 50 человек. Всего за время пандемии выздоровели 89 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинобороны показало, как военные медики делают тесты на COVID-19 в лаборатории (видео)

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания - заболели трое военнослужащих из Ривненской области и по одному из Закарпатской, Волынской и Черновицкой.

"Все они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - уточнили в командовании Медицинских сил.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 255 человек, у 23 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram