Количество больных COVID-19 в армии возросло до 50 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев
Количество больных COVID-19 в армии возросло до 50 человек, за минувшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев.
Об этом командование Медицинских Сил Вооруженных Сил Украины сообщает в Facebook.
"По состоянию на 07.00 23 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 50 человек. Всего за время пандемии выздоровели 89 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания - заболели трое военнослужащих из Ривненской области и по одному из Закарпатской, Волынской и Черновицкой.
"Все они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - уточнили в командовании Медицинских сил.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 255 человек, у 23 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.
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