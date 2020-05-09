За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 8 новых случаев заболевания.

Количество больных COVID-19 в армии возросло до 40 человек. Об этом говорится в сообщении командования Медицинских cил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 мая

«По состоянию на 07.00 9 мая в Вооруженных силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выписаны 53 человека и 2 летальных случая», - сказано в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 314 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 23 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У госпитализированного легкое течение заболевания.

Семеро больных (2 военнослужащих и 2 работников ВСУ воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомов заболевания у них нет.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине было зарегистрировано 14 тыс. 710 случаев COVID-19, за сутки - 515 новых. Выздоровели с начала эпидемии 2 тыс. 909 человек, умерли 376.