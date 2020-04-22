Степанов объяснил, почему Украине не стоит рассчитывать на коллективный иммунитет к коронавирусу

По данным последних исследований, около трети людей, которые перенесли коронавирус, могут заболеть повторно.

Сейчас Украине очень рано думать о коллективном иммунитете против коронавируса. Кроме того, сама возможность его возникновения у человечества в настоящее время требует научного подтверждения.

Такие заявления на брифинге 22 апреля сделал глава Минздрава Максим Степанов.

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"Если мы оперируем таким понятием, как коллективный иммунитет, то он должен быть у 90% населения страны. Понятно, что у нас нет такого количества людей с иммунитетом, ведь он появляется только после того, как человек переболел. Сегодня количество переболевших людей очень далеко даже к мысли о формировании коллективного иммунитета», - цитирует его слова «Украинская правда».

В то же время Степанов отметил, что в мире до сих пор исследуют возможность коллективного иммунитета против коронавируса.

"Если мы говорим о COVID-19, то у него соответствующий титр антител. Согласно исследованиям ученых различных стран, в частности Китая и Европы, у 30% людей, которые переболели коронавирусной болезнью, титр антител очень низкий.

Это означает, что они не могут гарантировать иммунитета и человек может заболеть повторно. Если это действительно будет подтверждено, мы можем утверждать, что коллективный иммунитет – невозможен", – подытожил министр.

Накануне сообщалось, что по данным ВОЗ, на сегодня лишь малая доля населения во всем мире (судя по всему, 2-3%) имеют в крови антитела к COVID-19, которые указывают на пережитое заражение. Кроме того, на сегодня нет никаких доказательств того, что антитела гарантируют иммунитет к коронавирусной болезни.

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