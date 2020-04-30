Украинские медики рассказали, когда в стране утихнет коронавирус

Медики уверены, что в Украине будет вторая волна коронавируса и сезонность.

Пандемия COVID-19 в стране приближается к пику, так как Минздрав фиксирует каждый день все больше случаев заражения инфекцией. Больше всего заразившихся в Киевской и Черновицкой областях.

Украинские медики дали свои прогнозы относительно того, когда же в стране утихнет COVID-19 и как дальше будут развиваться события с пандемией, пишет РБК-Украина.

Вирусолог и ведущий эксперт по биотехнологии Юрий Леонов уверен, что коронавирус к лету "угомонится", этому будет способствовать жаркая погода, но вполне вероятно, что он вернется с новой силой осенью.

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"Спад заболеваемости коронавирусом (активный) будет в середине мая, когда будет пройден инкубационный период тех, кто нарушил карантин на Пасху. Кроме того, установление солнечной жаркой погоды будет способствовать уменьшению распространения вируса. Вторая волна возможна осенью, когда будут наилучшие условия для распространения вируса: влажность, температура от +4 + 9, осеннее уменьшение иммунитета. В общем, этот вирус имеет все предпосылки, чтобы стать сезонным явлением", - прокомментировал Юрий Леонов.

Инфекционист Инна Андрусович отмечает, что сейчас трудно говорить о новой вспышке инфекции, так как первая еще не закончилась. Также медик упоминает о проблеме в стране с врачами, так как их труд остается незамеченным и недостаточно оплачивается.

"Когда закончится пандемия коронавируса точно не может сказать никто, та как ученые писали о вирусах только научные работы, а именно с этой новой инфекцией еще не встречались. Знаю не по наслышке от врачей, которые вступая на смену и ведут 40-50 больных, статистику (в связи с реформой и новой программой). У них нет времени нормально вводить данные", - сообщает медик.

Андрусович подчеркнула, что в Украине еще не закончилась первая волна COVID-19.

"Мы можем планировать вспышку кори или ветрянки, а о новом коронавирусе мы планировать не можем, не только мы - врачи, а вообще никто. О второй волне коротко скажу одно, первая еще не закончилась!" - подытожила врач.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Минздрава в Украине пока удается избежать пика заболеваемости COVID-19, из-за которого медучреждения и врачи могут не справиться с большим количеством больных.

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