Карантин в Украине будет продлен и после 22 мая - Шмыгаль
Общенациональный карантин в Украине будет продлен и после 22 мая, но с рядом послаблений, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире «Украинского радио».
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«Скорее всего, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, карантин будет продлен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью и тем, как люди выздоравливают», - заявил Шмыгаль.
Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая.
Вчера, 5 мая, правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.
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