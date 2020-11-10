Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти.

Массовая поставка вакцины от коронавируса в Украине и другие страны мира, по самым оптимистичным прогнозам ВОЗ, может начаться в мае-июне 2021 года.

Такое предположение сделал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает Общественное.

Читайте такжеТотальный карантин в Украине могут ввести "очень неожиданно" – врач

"По самым оптимистичным прогнозам ВОЗ, массово вакцина сможет поставляться в другие страны где-то в мае-июне 2021 года",- сказал Литовка.

По его словам, сейчас в мире есть около 150 потенциальных вакцин, но ни одна из них официально не зарегистрирована.

"Вакцин, которые дошли до третьей стадии испытания, есть около десяти. Часть этих вакцин почти готова к производству. Определенные производители заявят о потенциально высокой эффективности своих вакцин. Но по состоянию на сегодня ни одна вакцина не зарегистрирована и не готова для применения", - уточнил он.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк