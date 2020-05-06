Вирусолог: через время мы будем воспринимать коронавирус на уровне гриппа

При этом эксперт не исключает повторной вспышки коронавируса.

Миру нужно время, чтобы найти лекарство и создать вакцину, которая могла бы победить новый "уханьский" коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) в глобальном масштабе.

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Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д.Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Заболеваемость уже не локализуется как в случае SARS или MERS, поскольку данный коронавирус распространился по всему миру. Соответственно, нужно тестировать возможные препараты, которые будут действенными и не будут иметь побочных эффектов. Этим занимается много лабораторий. Если бы у нас были возможности, можно было бы тестировать немало препаратов, которые производятся даже нашими производителями", – говорит вирусолог.

К сожалению, этой возможности нет, сетует Светлана Загородняя.

"Второй путь – это вакцина. Но на создание вакцины уйдет год, не меньше, потому что нужно провести очень много испытаний. Удастся ли побороть вирус полностью? Я думаю, произойдет постепенное ослабление его вирулентности и через время мы будем воспринимать его на уровне вируса гриппа", – считает завотделом репродукции вирусов.

В то же время эксперт не исключила повторной вспышки коронавируса: "Исследования говорят, что вспышка может произойти повторно, потому что вирус относится к сезонным. Но уже на то время у нас будет лучший алгоритм работы и диагностика больных. Я думаю, вторая волна будет проходить не так критично, как сейчас".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро в Украине зарегистрировано 13 тыс. 184 случаи коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 487 новых случаев заболевания.