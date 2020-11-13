Медик отметил, что после третьей фазы клинических испытаний должно пройти один-два месяца.

Массовое использование вакцины от компании Pfizer может начаться в начале 2021 года.

Такой прогноз озвучил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что после третьей фазы клинических испытаний должно пройти один-два месяца.

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Врач подчеркнул, что в Украине оборудование для соблюдения правил хранения вакцины Pfizer при температуре -70С пока нет, но в случае возможности в течение 5 суток транспортировать ее без глубокой заморозки вопрос вакцинации украинцев будет упрощен.

"На сегодняшний день такого оборудования в Украине нет. Но там есть одна маленькая сноска — в течение 5 суток эту вакцину можно перемещать без глубокого замораживания. То есть за 5 суток до использования можно ее глубоко не замораживать. Насколько я понимаю, речь идет об обычной температуре для вакцин +2 ... + 8, но я могу ошибаться, поскольку не видел точных технических данных", — сказал он.

Эксперт назвал приблизительные сроки, когда вакцина появится в массовом использовании.

"Если мы говорим о конкретной вакцине (Pfizer - ред.), она готова, она уже меняться не будет. Но нужно набрать необходимое количество времени после клинических испытаний третьей фазы. Я думаю, это займет 1-2 месяца, и в начале 2021 года ее начнут использовать массово",- сказал он.

Волянский ответил на вопрос, возможна ли мутация вируса до такой степени, чтобы созданная вакцина оказалась бесполезной.

"Но в течение 10 месяцев пандемического процесса еще не было настолько сильных мутаций в этом вирусе, чтобы они не позволили говорить об эффективности будущих вакцин. На сегодня еще мутации не так выражены. Они многочисленны, но не принципиальны", — сказал он.

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Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

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Автор: Андрей Василюк