Ученый: любой новый вирус постепенно становится менее опасным, это биологический закон

По словам биолога, все человеческие вирусы когда-то возникли в животном резервуаре, а потом перешли на людей.

Любой новый вирус, который возникает среди человечества, постепенно становится менее опасным и агрессивным, это фундаментальный биологический закон.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал доктор биологических наук, профессор Константин Чумаков. Он напомнил, что все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасные, но постепенно становятся легче.

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"Новый коронавирус, он еще не адаптировался. Все вирусы, перейдя на новую популяцию, сначала более опасные, но постепенно становятся легче. Если вирус убивает своего хозяина или отправляет его в больницу, он выпадает из циркуляции и не может передаваться. А передаются только те вирусы, которые своего хозяина не убивают, а продолжают заражать других людей. Любой новый вирус постепенно становится менее опасным. Это фундаментальный биологический закон", – подчеркнул биолог.

По его словам, все человеческие вирусы когда-то возникли в животном резервуаре, а потом перешли на людей.

"Если у них нет иммунитета, вирус распространяется легко – как огонь по сухому сену. Когда значительная часть переболеет, ему уже сложно передаваться. У людей возникает популяционный иммунитет, а сам вирус становится очень опасным. Испанка – хороший пример "смягчения" новых вирусов, возникла и достаточно быстро исчезла без всяких вакцин и лекарств. Остался вариант вируса, который перестал убивать человека – испанка превратилась в обычный сезонный грипп. Неприятно, но уже никто не пугается", – подытожил Чумаков.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что преждевременная отмена карантина может повлечь вторую волну коронавируса в Украине, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к ослаблению ограничительных мер.