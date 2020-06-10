Клубника – польза летней ягоды и лучшие рецепты
Клубника – ягода, которую любят если не все, то большая большая часть человечества! Она яркая, с невероятным ароматом, сочная и очень вкусная.
Кроме необычайного вкуса, клубника еще и полезна для организма и используется с лечебной и косметической целью. В то же время у этой ягоды есть и определенные недостатки.
Чем полезна клубника
Читайте такжеПольза и вред шиповника: действие ягод на организм человека
Клубника содержит много полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь. Она является источником целого комплекса витаминов: А, В, С и др. Также эта ягода богата на антиоксиданты, которые делают кожу человека упругой и эластичной. А имеющаяся в нем фолиевая кислота является незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.
Эта сочная ягода улучшает зрение, укрепляет память, положительно влияет на метаболизм, снижает уровень холестерина в организме, помогает при подагре, стимулирует иммунную систему, а также имеет противовоспалительное свойство. Кроме того, клубника помогает бороться с целлюлитом у женщин.
Кому не стоит есть клубнику
Людям, имеющим проблемы с кишечным трактом и склонным к аллергии, не следует есть клубнику, поскольку она содержит органические кислоты.
Не стоит кормить клубникой детей, не достигших годовалого возраста. Ограничений в потреблении следует придерживаться детям, возрастом от одного года, – им рекомендовано давать не более пяти ягод в день.
Клубника является довольно сильным аллергеном, поэтому вводить ее в меню следует постепенно. А клубничные маски для лица следует сначала тестировать на небольшом участке кожи.
Применение клубники в кулинарии: рецепты
В летний сезон, кроме того, чтобы лакомиться этими душистыми ягодами, можно еще также приготовить множество вкусных десертов, салатов и напитков.
Салат с клубникой, моцареллой и рукколой
- Клубника свежая – 300 г
- Руккола – 100 г
- Сыр Моцарелла – 250 г
- Соль – по вкусу
- Бальзамический крем – по вкусу
- Оливковое масло – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Клубнику помыть, обсушить бумажным полотенцем и разрезать пополам. Сыр нарезать кубиками. На дно салатник выложить рукколу. Сверху выложить моцареллу и клубнику. Салат посолить и поперчить по вкусу. Сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим кремом.
Салат с клубникой, моцареллой и рукколой подавать охлажденным.
Творожный пирог с клубничным муссом
Для теста
- Масло сливочное – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука пшеничная – 350 г
- Соль – щепотка
Для творожной начинки
- Творог мягкий – 500 г
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сметана – 3 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Крахмал – 2-3 ст.л.
Для клубничного мусса
- Клубника – 400 г
- Сахар – 120 г
- Крахмал – 2 ст.л.
Готовим тесто. Мягкое сливочное масло поместить в миску и добавить сахар и соль, взбить венчиком. Далее добавить яйца, и продолжить взбивание.
Просеять частями муку вместе с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто. Пока будет готовиться начинка, тесто нужно положить в целлофановый пакет и убрать в холодильник.
В чашу блендера выложить мягкий творог, сахар обычный и ванильный, крахмал и сметану. Взбить всю массу до однородности. Добавить в чашу яйца и взбить еще раз.
Для клубничного мусса клубнику вымыть, оторвать хвостики и сложить в кастрюльку, добавить сахар. При помощи блендера клубнику превратить в пюре. Добавить в клубничное пюре крахмал и тщательно размешать, чтобы не было комочков. Массу поставить на огонь и варить до загустения. Масса должна остаться льющейся.
Из холодильника достать тесто, раскатать по размеру формы, сделать бортики высотой 4 см. Вылить на тесто творожную начинку. Затем сверху аккуратно вылить клубничный мусс.
Духовку разогреть до 180 градусов и печь пирог 50-55 минут. Пирог нужно полностью остудить в форме, затем убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
Разрезать его на порции острым ножом и подать к столу.
Клубничный лимонад с мятой
- Клубника – 300 г
- Лимон – 1 шт.
- Мята свежая – 50 г
- Сахар – 80 г (по вкусу)
- Вода – 1,2 л
Измельчить часть ягод клубники (100 граммов) с помощью комбайна или блендера до состояния пюре, затем выложить массу в глубокий сотейник. Добавить кусочки оставшейся клубники.
Читайте такжеСочно-ароматный торт с клубникой: как приготовить эффектный десерт
Измельчить 0,5 лимона тонкими пластинками, добавить в общую массу. Добавить веточки мяты, предварительно связав их в пучок. Влить стакан кипятка. Накрыть сотейник крышкой, оставить на 40-60 минут.
Вытащить веточки мяты с клубничной массы, добавить сок половины лимона и сахар. Долить рекомендованное количество очищенной прохладной воды и процедить заготовку. Разлить клубничный напиток по стеклянным емкостям. Охлаждать 2-3 часа. Подавать освежающий клубничный лимонад с мятой можно в любое время.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram