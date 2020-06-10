Клубника – польза летней ягоды и лучшие рецепты

Эта ягода обладает многими полезными свойствами, а еще из нее получаются невероятные десерты!

Клубника – ягода, которую любят если не все, то большая большая часть человечества! Она яркая, с невероятным ароматом, сочная и очень вкусная.

Кроме необычайного вкуса, клубника еще и полезна для организма и используется с лечебной и косметической целью. В то же время у этой ягоды есть и определенные недостатки.

Чем полезна клубника

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Клубника содержит много полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь. Она является источником целого комплекса витаминов: А, В, С и др. Также эта ягода богата на антиоксиданты, которые делают кожу человека упругой и эластичной. А имеющаяся в нем фолиевая кислота является незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.

Эта сочная ягода улучшает зрение, укрепляет память, положительно влияет на метаболизм, снижает уровень холестерина в организме, помогает при подагре, стимулирует иммунную систему, а также имеет противовоспалительное свойство. Кроме того, клубника помогает бороться с целлюлитом у женщин.

Кому не стоит есть клубнику

Людям, имеющим проблемы с кишечным трактом и склонным к аллергии, не следует есть клубнику, поскольку она содержит органические кислоты.

Не стоит кормить клубникой детей, не достигших годовалого возраста. Ограничений в потреблении следует придерживаться детям, возрастом от одного года, – им рекомендовано давать не более пяти ягод в день.

Клубника является довольно сильным аллергеном, поэтому вводить ее в меню следует постепенно. А клубничные маски для лица следует сначала тестировать на небольшом участке кожи.

Применение клубники в кулинарии: рецепты

В летний сезон, кроме того, чтобы лакомиться этими душистыми ягодами, можно еще также приготовить множество вкусных десертов, салатов и напитков.

Салат с клубникой, моцареллой и рукколой

Клубника свежая – 300 г

Руккола – 100 г

Сыр Моцарелла – 250 г

Соль – по вкусу

Бальзамический крем – по вкусу

Оливковое масло – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Клубнику помыть, обсушить бумажным полотенцем и разрезать пополам. Сыр нарезать кубиками. На дно салатник выложить рукколу. Сверху выложить моцареллу и клубнику. Салат посолить и поперчить по вкусу. Сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим кремом.

Салат с клубникой, моцареллой и рукколой подавать охлажденным.

Творожный пирог с клубничным муссом

Для теста

Масло сливочное – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука пшеничная – 350 г

Соль – щепотка

Для творожной начинки

Творог мягкий – 500 г

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 10 г

Сметана – 3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Крахмал – 2-3 ст.л.

Для клубничного мусса

Клубника – 400 г

Сахар – 120 г

Крахмал – 2 ст.л.

Готовим тесто. Мягкое сливочное масло поместить в миску и добавить сахар и соль, взбить венчиком. Далее добавить яйца, и продолжить взбивание.

Просеять частями муку вместе с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто. Пока будет готовиться начинка, тесто нужно положить в целлофановый пакет и убрать в холодильник.

В чашу блендера выложить мягкий творог, сахар обычный и ванильный, крахмал и сметану. Взбить всю массу до однородности. Добавить в чашу яйца и взбить еще раз.

Для клубничного мусса клубнику вымыть, оторвать хвостики и сложить в кастрюльку, добавить сахар. При помощи блендера клубнику превратить в пюре. Добавить в клубничное пюре крахмал и тщательно размешать, чтобы не было комочков. Массу поставить на огонь и варить до загустения. Масса должна остаться льющейся.

Из холодильника достать тесто, раскатать по размеру формы, сделать бортики высотой 4 см. Вылить на тесто творожную начинку. Затем сверху аккуратно вылить клубничный мусс.

Духовку разогреть до 180 градусов и печь пирог 50-55 минут. Пирог нужно полностью остудить в форме, затем убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.

Разрезать его на порции острым ножом и подать к столу.

Клубничный лимонад с мятой

Клубника – 300 г

Лимон – 1 шт.

Мята свежая – 50 г

Сахар – 80 г (по вкусу)

Вода – 1,2 л

Измельчить часть ягод клубники (100 граммов) с помощью комбайна или блендера до состояния пюре, затем выложить массу в глубокий сотейник. Добавить кусочки оставшейся клубники.

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Измельчить 0,5 лимона тонкими пластинками, добавить в общую массу. Добавить веточки мяты, предварительно связав их в пучок. Влить стакан кипятка. Накрыть сотейник крышкой, оставить на 40-60 минут.

Вытащить веточки мяты с клубничной массы, добавить сок половины лимона и сахар. Долить рекомендованное количество очищенной прохладной воды и процедить заготовку. Разлить клубничный напиток по стеклянным емкостям. Охлаждать 2-3 часа. Подавать освежающий клубничный лимонад с мятой можно в любое время.

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