Сезон клещей открыт: как защититься от их укуса (видео)

Чтобы обезопасить от укуса клещей следует, соблюдать определенные правила.

Месяц май является пиком ежегодной активности клещей. Поэтому, чтобы уберечься от клещей, гуляя в парке, сквере или лесу, следует придерживаться определенных правил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, большие клещи нападают только на животных, а вот меньшие – угроза для людей.

Среди этих членистоногих, в частности, есть такие, которые способны вызвать болезнь Лайма. Эта болезнь может поражать различные органы и системы. Если укус клеща не заметить, а болезнь Лайма не лечить – это приведет к инвалидности.

Болезнь Лайма проявляется как обычная простуда, распознать ее можно лишь по кольцевидным покраснением вокруг места поражения, но иногда этого главного признака может и не быть.

Поэтому, если клещ укусил, врачи советуют исследовать его, узнать, инфицирован ли он.

Ранее УНИАН рассказывал, как уберечься от клещей и что нужно делать, если этот членистоногий таки укусил.