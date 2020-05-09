Полезен ли кизил: противопоказания и полезные свойства, рецепты (видео)
Кизил растет в южных регионах, в степи или предгорьях, и созревает со второй половины августа по октябрь. Это зависит от конкретного сорта растения. Ягоды кизила очень красивые, яркие, багрово-красные, с довольно крупной продолговатой косточкой.
Лечение кизилом
Однако кизил привлекателен не только своими вкусовыми качествами, он помогает излечиться от самых разных недугов. Свежие и сушеные ягоды и кизиловое варенье можно принимать от диареи (благодаря содержащимся в нем веществам — танидам — кизил обладает вяжущими свойствами), диабета (понижает процент сахара в крови), отсутствии аппетита, при низкой ферментной активности поджелудочной железы, авитаминозе, малокровии, подагре, гипертонии и варикозном расширении вен. Ну а благодаря высокому содержанию в кизиле витамина С желе и сок из него включают в рацион космонавтов.
Однако самое главное свойство кизила в том, что он обладает способностью продлевать жизнь. Шайтанова ягода снискала такую славу еще и потому, что на Востоке считают: чай или компот из нее повышают потенцию, поэтому их пьют непосредственно перед приятным процессом.
Кизил и его полезные свойства
В 100 г кизила содержится около 44 калорий. Его мякоть насыщена биологически активными веществами, необходимыми для нормального функционирования организма, такими как калий, натрий, кальций, фосфор, магний и железо. Очень часто кизил используется в профилактических и терапевтических целях. А для приготовления лечебных настоев в ход идут все части целебного растения – ягоды, листья, кора и даже корни.
- Повышенное содержания витаминов С и РР способствует хорошей эластичности стенок кровеносных сосудов, что влияет, в свою очередь, на нормализацию кровяного давления.
- Дубильные и вяжущие вещества, находящиеся в составе ягод, помогут быстро справиться с воспалительными процессами, поэтому настой из свежевыжатого сока кизила с успехом используется в лечении воспаления слизистой горла, а также при пародонтозе и стоматите. В данном случае сок применяется в качестве полоскания. При аллергических реакциях кожи, крапивницах, зуде можно наложить тканевые примочки из перетёртых ягод на воспалённые участки тела.
- Отличное средство для иммуностимуляции организма, особенно для профилактики простудных заболеваний. А при нарушении обмена веществ и плохом аппетите вместо дорогостоящих витаминов советую выпивать по 2 столовые ложки свежего сока кизила 3 раза в день.
- Высокое содержание калия, витамина С и повышенное содержание фруктовых кислот в ягоде губительно действует на бактерии тифо-дизентерийной группы: стрептококки, туберкулезную палочку. Поэтому кизил с успехом применяется при лечении расстройств желудочно-кишечного тракта, способствуя восстановлению его нормальной работы.
Вред кизила для здоровья
Кизил нельзя употреблять при гастрите.
Как и любой другой продукт, кизил имеет противопоказания. К ним относятся:
- Повышенная эмоциональная возбудимость;
- Заболевания органов пищеварения, гастрит;
- Хронические запоры;
- Бессонница;
- Индивидуальная непереносимость, которая может проявляться в виде высыпаний на коже.
Варенье из кизила
Варенье из кизила с косточкой – не просто вкусный, ароматный и насыщенный десерт на зиму. Кизиловое варенье – еще и прекрасное средство при простуде, повышенной температуре, кашле, боли в горле и других неприятностях, которые приходят вместе с похолоданиями и вирусами.
Готовят такое варенье как с косточками, так и без. И хотя варенье из кизила без косточек получается более нежным, косточки придают этому десерту некую пикантность и приятный аромат.
Варенье из кизила – ингредиенты:
1 кг кизила,
1,2 кг сахара,
400 мл воды.
Варенье из кизила – рецепт приготовления:
- Перед тем как варить варенье из кизила, переберите его, отделяя мусор и порченые ягоды, и хорошенько помойте.
- Чтобы сократить время приготовления варенья из кизила, а также избавиться от излишней терпкости, ягоды лучше бланшировать. Для этого опускайте кизил в сите небольшими порциями в кипяток и бланшируйте 1-2 минуты.
- Насыпьте сахар в воду, перемешайте, чтобы он растворился, и доведите до кипения. Засыпьте в кипящий сироп кизил и готовьте варенье из кизила с косточкой 5 минут, периодически снимая пену.
- Снимите кизиловое варенье с огня и оставьте до полного остывания на 5-6 часов.
- Снова верните кастрюлю на огонь, доведите до кипения и готовьте варенье из кизила, постоянно помешивая, 3-5 минут. Повторить процедуру охлаждения и кипячения варенья из кизила еще 1-2 раза.
- На последнем этапе разлейте кизиловое варенье по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.
- Хранить варенье из кизила с косточками в прохладном темном месте.