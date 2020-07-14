В Одессе резко возросла заболеваемость кишечными инфекциями

Большинство заболевших – дети в возрасте до 17 лет.

В Одессе за прошлую неделю вдвое возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями.

Читайте такжеЛяшко: Люди не чувствуют опасности от коронавируса, пока близкие не попадут в реанимациюОб этом сообщила пресс-служба мэрии, сославшись на информацию государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

Отмечается, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе за прошлую неделю увеличилась на 54,2%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 91 случай.

Большинство заболевших (50,5%) - дети в возрасте до 17 лет.

«Большинство случаев связаны с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов, молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках. В большинстве бактериологически подтвержденных случаев выделены возбудители сальмонеллеза и стафилококковой инфекции», - сообщили в мэрии.

Также с целью проведения мониторинговых исследований на холеру обследовано 59 больных острыми кишечными инфекциями и исследованы 12 проб из объектов внешней среды — 10 проб морской воды и две – воды из лиманов. Холерный вибрион не выделен.

Кроме того, на пляжах с 3 по 10 июля на санитарно-микробиологические показатели исследованы 48 проб морской воды, из которых 31 проба не соответствовала гигиеническим требованиям. Нестандартные пробы морской воды выявлены на всех городских пляжах.

В то же время на санитарно-химические показатели исследованы 27 проб, все они соответствуют нормам.

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