Топ-5 шагов к безопасному питанию: украинцам рассказали, как уберечься от острых кишечных инфекций

Острые кишечные инфекции могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины предоставили рекомендации, как защитить себя от острых кишечных инфекций. В частности, там советуют употреблять только качественные продукты и купаться в безопасной воде.

Соответствующие рекомендации обнародовала пресс-служба ЦОЗ.

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"Острые кишечные инфекции (ОКИ) - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно, острые кишечные инфекции вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой. Кишечные инфекции передаются через потребление зараженной пищи, употребление зараженной воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта", - говорится в сообщении.

Чаще всего возбудители кишечных инфекций являются в сырой пищи животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах. Самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций - слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея. В ЦОЗ советуют, что при первых симптомах нужно обратиться к врачу.

"Чтобы уберечь себя от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены, придерживайтесь пяти шагов к более безопасной пище и купайтесь в безопасной воде. Купайтесь в чистых водоемах и отдыхайте только на официально открытых для отдыха пляжах и рекреационных зонах", - отмечают в ЦОЗ.

В Центре общественного здоровья называют пять шагов к безопасному питанию:

1. Поддерживайте чистоту:

мойте руки перед тем, как брать продукты и готовить пищу;

мойте руки после посещения туалета;

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, что используется для приготовления пищи;

защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.

2. Отделяйте сырую пищу от готовой:

отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других пищевых продуктов;

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельным кухонным принадлежностям, в частности ножами и разделочными досками;

храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.

3. Тщательно готовьте пищу:

тщательно прожаривайте или проварюйте продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты;

доводите блюда до кипения, чтобы убедиться, что они готовились при 100°С;

сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным безкольоровим, а не розовым;

тщательно подогревайте приготовленную пищу.

4. Храните еду при безопасной температуре:

не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 20 мин;

не храните пищу долго, даже в холодильнике;

не размораживайте продукты при комнатной температуре.

5. Используйте безопасную воду и свежие продукты:

используйте чистую или очищенную воду;

выбирайте свежие и неиспорченные продукты;

тщательно мойте овощи и фрукты, особенно, если будете употреблять их свежими;

не употребляйте продукты, у которых истек срок годности.

Вирусы или бактерии могут попасть в продукты питания на любой стадии пути от производства до стола, поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителя, играют роль в предотвращении заражения пищи, отмечают в ЦОС.

Напомним, на пляжах Одессы морская вода не соответствует микробиологическим нормам. 6 июля специалисты санитарной службы обнаружили кишечную палочку.

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