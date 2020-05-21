"Киевстар" и сервис Doctor Online запустили бесплатные онлайн-консультации с кардиологами

Консультации врачей-кардиологов в приложении Doctor Online будут бесплатными до 31 июля 2020 года.

Один из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар» и сервис мониторинга здоровья Doctor Online запустили бесплатные онлайн-консультации с врачами-кардиологами Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевстара».

В компании подчеркнули, что эта возможность предоставляется специально для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, которым рекомендуется более узкопрофильный подход к диагностике и дальнейшему лечению.

Маркетинг-директор компании «Киевстар» Павел Даниман подчеркнул важность телемедицины такого образца в нынешнее время.

«Благодаря дистанционным консультациям с врачами украинцы из разных регионов только с помощью своего смартфона и интернета сегодня имеют доступ к качественной медицине», - цитирует его слова пресс-служба.

Директор компании «Доктор онлайн», которая владеет одноименным сервисом мониторинга здоровья, особое внимание отвел охвату пользователей совместного проекта с «Киевстаром»

«Doсtor Online на свои смартфоны уже загрузили более 240 тысяч пользователей, в поддержке приложении работает 70 профессиональных врачей - этого мы достигли меньше, чем за год работы. Но мы не останавливаемся, ведь стремимся помочь и поддержать наших пользователей в сложное время карантина и не только», - цитирует его пресс-служба.

Он также сообщил, что консультации врачей-кардиологов в приложении Doctor Online будут бесплатными до 31 июля 2020 года.

Главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии Сергей Сиромаха подчеркнул важность нахождения новых платформ взаимодействия врача и пациента.

«Нам важно найти новые площадки для дистанционного консультирования пациентов, чтобы наши граждане с любого города и поселка могли получить помощь. Сотрудничество с Киевстар и Doctor Online позволит приблизить наш совет, помощь к каждому пациенту, вовремя найти и подхватить тех, кто уже не может ждать», - цитирует его пресс-служба.

Согласно сообщению, для того, чтобы воспользоваться новой опцией приложения достаточно обратиться к врачу-кардиологу через приложение Doctor Online. Далее, врач понимает необходимость дополнительной консультации со специалистом института, о чем информирует пациента, и после этого организовывается сама видео-консультация.

Как сообщал УНИАН, в апреле «Киевстар» совместно с мобильным сервисом мониторинга здоровья «Doctor Online» запустили собственный чат-бот в мессенджере Viber.

В марте «Киевстар» сделал консультации врачей в приложении «Doctor Online» бесплатными для абонентов всех телеком операторов.

Справка УНИАН. Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Doctor Online – мобильное приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке «Киевстара». В приложении Doctor Online пользователи могут бесплатно обратиться к специалисту, получить направление на анализы, заказать доставку лекарств, а также запланировать в календаре график приема медикаментов. На сегодня в поддержке приложения «Doctor Online» работает более 70 квалифицированных специалистов. Приложением могут пользоваться абоненты всех мобильных операторов.